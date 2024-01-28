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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«البحوث الإسلامية» يعلن نتيجة الفائزات في مسابقة «بنت الأزهر الوافدة»

مسابقة مجمع البحوث
مسابقة مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية، عن أسماء الفائزات في مسابقة بنت الأزهر الوافدة والتي أعلن عنها في وقت سابق، في إطار بتوجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالاهتمام بالدعم العلمي والثقافي والمعرفي للطلاب الوافدين.


ونُفذت المسابقة على عدة مراحل بدأت المرحلة الأولى بتسلم الأعمال التي استوفت شروط المسابقة عبر منافذ التسليم المحددة مجمع البحوث الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية للطالبات الوافدات، كما شهدت المرحلة الثانية تحكيم الأعمال المقدمة من المتسابقات من جانب لجنة تحكيم متخصصة لاختيار أفضل الأعمال، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي عقد المقابلات الشخصية لفريق العمل ومناقشتهم في المحتوى المقدم ومن ثم التحكيم النهائي للمسابقة وإعلان الفائزين.


وفاز بالمراكز الأول: مريم بيك من "قيرغيزستان" وعطايا حنيفة من إندونيسيا وقسمة قود دينق من السودان بجائزة قيمتها 10000 آلاف جنيه، أما المركز الثانى: فطرة المولدينا من اندونيسيا بجائزة قيمتها 8000 آلاف جنيه، المركز الثالث: فاطمة أسامة محمد من فلسطين ولطيفة عامر النايف من سوريا بجائزة قيمتها 6000 آلاف جنيه، المركز الرابع: نور جوليا كارلينا وناضرة عثمان ومكة دينا رمضان وتريا عمليا (من اندونيسيا) بجائزة قيمتها 4000 آلاف جنيه، المركز الخامس: أنتان نور فائزة وحنيفة رمضانتي من إندونيسيا بجائزة قيمتها 2000 آلاف جنيه.


يأتي تنظيم هذه المسابقة انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي.

 

 وتهدف المسابقة إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إذكاء روح الإبداع والابتكار، تنمية المعلومات الإثرائية لديهن عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بثّ روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات.

البحوث الإسلامية نتيجة الفائزات بنت الأزهر الوافدة

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