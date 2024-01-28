فضيحة كبرى| تفاصيل قمع مظاهرات مناصرة لفلسطين في جامعات أمريكا.. ضرب نار ومواد كيميائية

أصدر فروع طلاب من أجل العدالة في فلسطين داخل الجامعات الأمريكية، بيانا فاضحا لممارسات القمع التي تمارسها السلطات الأمريكية بالتنسيق مع إدارات الجامعات، لكل الطلاب الناشطين في الحراك الطلابي لدعم القضية الفلسطينية، وقد تضمن البيان تفاصيل ما يتم من وسائل أمنية وقمعة تجاه الطلاب.

وبحسب البيان الذي فنده صحيفة mondoweiss الأمريكية، فإن هناك منهجية في تشويه وتجريم الدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل منتظم في كل جامعة من جامعات "Big Ten" الأمريكية، وقد أوضح الطلاب فيه إصرارهم على مواصلة دعم أهل غزة وفلسطين، وكذلك مواصلة رفض هذا القمع والبحث عن محاسبة الجامعات وتورطها في الإبادة الجماعية الفلسطينية.

البيان يعبر عن أكبر جامعات أمريكا وتهديدات مثيرة للقلق

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فقد صدر البيان عما يسمى بـ"فروع طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) عبر الجامعات العشر الكبرى"، والتي تمثل الطلاب من مناطق مختلفة من الولايات المتحدة - بما في ذلك الغرب الأوسط والساحل الشرقي والساحل الجنوبي - ، وقد عبروا بقوة على الحاجة الملحة للتعبير عن المخاوف بشأن التهديدات المثيرة للقلق التي تتعرض لها حرية التعبير والتجمع، وتتجسد هذه التهديدات من خلال التحيزات الضمنية وأجواء الحرم الجامعي السائدة التي شكلتها إدارات الجامعات.

وقد سلطت الأحداث الأخيرة في كل جامعة من جامعات Big Ten الضوء على اتجاه مثير للقلق حيث يتم بشكل منتظم شيطنة وتجريم الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وقد تم تطبيق معايير مزدوجة صارخة على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مما زاد من تهميش الطلاب الفلسطينيين والمؤيدين للفلسطينيين ضمن ما يسمى بالبيئة "الشاملة"، ويتجلى هذا الاتجاه بشكل روتيني تحت ستار الانتهاك المزعوم لقواعد سلوك الطلاب، مما يخلق واجهة خادعة تحجب الطبيعة الحقيقية للوضع، ويفرض هذا التطبيق المتحيز للقواعد عبئًا لا مبرر له على الناشطين الطلابيين، مما يجعلهم عرضة للأفعال المستهدفة مثل جمع المعلومات الشخصية وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وذلك بحسب ما جاء في بيان الطلاب.

وصل الأمر إلى ضرب نار ومواد كيميائية ضد الطلاب

والمقلق بشدة فيما نشرته الصحيفة الأمريكية، أن الأمور تطورت بدرجة مخيفة، ووصل الأمر إلى عمليات إطلاق نار، واستخدام مواد كيميائية ضد الطلاب، ولم يتوقف الأمر عند قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، والتعارض مع مبادئ حرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتمثلت المخاوف الشديدة بشأن سلامة ورفاهية الطلاب الذين يحملون وجهات النظر هذه، في تنميط طالب دراسات عليا في جامعة هارفارد، وإطلاق النار على طلاب فلسطينيين في فيرمونت، والهجوم الأخير على جامعة كولومبيا حيث استخدم جنود الاحتلال الإسرائيلي السابقون مادة كيميائية غير قانونية "الظربان" على الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.

وتلك الممارسات، تؤكد الحاجة الفورية إلى الحفاظ على مناخ الحرم الجامعي الذي يشجع الحوار المفتوح مع ضمان سلامة الطلاب أيضًا، وإن التحرك العاجل والحاسم من جانب إدارات الجامعات ليس أمرا حتميا الآن فحسب؛ ولكن طال انتظاره ولا يمكن تأجيله أكثر من ذلك، وشدد الموقعون على البيان، على الحاجة إلى اتباع نهج استباقي يعالج الارتفاع المتزامن في كراهية الإسلام والمشاعر الأخرى المعادية للعرب، ومواجهة استغلال معاداة السامية كسلاح لإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

تكتيكات مكارثية لقمع الطلاب

وكشفت الصحيفة الأمريكية، عن استخدام إدارات الجامعات تكتيكات مكارثية لقمع الطلاب، حيث تحمي أنواعًا معينة من التعبير بينما تفرض رقابة غير عادلة على أنواع أخرى، علاوة على ذلك، نجحت الجهود النشطة في منع رؤساء الجامعات من محاولة التمييز بين الدعوة الحقيقية المؤيدة للفلسطينيين والادعاءات التي لا أساس لها، وتشويه مثل هذا النشاط بشكل خاطئ باعتباره خطابًا معاديًا للسامية.

وتكشف الحملات المتعمدة والعدوانية، مثل جمع المعلومات الشخصية وغيرها من المضايقات الشخصية التي تستهدف المناصرة الفلسطينية ضد فروع SJP، عن الجهود المركزة لقمع وجهات نظر محددة في الجامعات، ودعى البيان الجامعات إلى تصنيف جمع المعلومات الشخصية بشكل لا لبس فيه - وخاصة للناشطين الطلابيين - على أنه انتهاك واضح لسياسات سلوك الطلاب، ويعد اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة ورفاهية الطلاب الناشطين في الحرم الجامعي.

جامعة ميشيغان مثالا صارخا

وتعد جامعة ميشيغان مثالا صارخا، حيث واجه أكثر من 43 طالبا القمع المباشر والترهيب والاعتقالات غير العادلة والتهم غير المبررة بسبب نشاطهم في الحرم الجامعي، ومن أمثلة هذه الإجراءات استخدام القوة الغاشمة ضد المتظاهرين السلميين، حيث عانت إحدى الطالبات من انتهاك خلع حجابها بالقوة، وهذه ليست حوادث معزولة تقتصر على حرم جامعي معين؛ وبدلاً من ذلك، كان هناك جهد منهجي واسع النطاق يهدف إلى قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين، داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وطالب البيان من الجامعات بأن تكون شفافة فيما يتعلق بأموال الجامعة وأن تسحب استثماراتها فورًا من جميع الكيانات المرتبطة بدولة إسرائيل المُدانة دوليًا، والالتزام بمعارضة جميع مظاهر العنصرية والتعصب من خلال معالجة ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التمييزية التي يواجهها الشعب الفلسطيني بشكل صريح من خلال سحب الاستثمارات، علاوة على ذلك، نؤكد على أهمية الشفافية فيما يتعلق بأموال الجامعة وحاجة المؤسسات إلى مشاركة التفاصيل المتعلقة بالأموال الواردة والمنفقة بشكل علني فيما يتعلق بأنشطتها التي تدعم وتدعم الاحتلال غير القانوني.