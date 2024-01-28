عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فضيحة كبرى| تفاصيل قمع مظاهرات مناصرة لفلسطين في جامعات أمريكا.. ضرب نار ومواد كيميائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر فروع طلاب من أجل العدالة في فلسطين داخل الجامعات الأمريكية، بيانا فاضحا لممارسات القمع التي تمارسها السلطات الأمريكية بالتنسيق مع إدارات الجامعات، لكل الطلاب الناشطين في الحراك الطلابي لدعم القضية الفلسطينية، وقد تضمن البيان تفاصيل ما يتم من وسائل أمنية وقمعة تجاه الطلاب.

وبحسب البيان الذي فنده صحيفة mondoweiss الأمريكية، فإن هناك منهجية في تشويه وتجريم الدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل منتظم في كل جامعة من جامعات "Big Ten" الأمريكية، وقد أوضح الطلاب فيه إصرارهم على مواصلة دعم أهل غزة وفلسطين، وكذلك مواصلة رفض هذا القمع والبحث عن محاسبة الجامعات وتورطها في الإبادة الجماعية الفلسطينية. 

البيان يعبر عن أكبر جامعات أمريكا وتهديدات مثيرة للقلق

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فقد صدر البيان عما يسمى بـ"فروع طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) عبر الجامعات العشر الكبرى"، والتي تمثل الطلاب من مناطق مختلفة من الولايات المتحدة - بما في ذلك الغرب الأوسط والساحل الشرقي والساحل الجنوبي - ، وقد عبروا بقوة على الحاجة الملحة للتعبير عن المخاوف بشأن التهديدات المثيرة للقلق التي تتعرض لها حرية التعبير والتجمع، وتتجسد هذه التهديدات من خلال التحيزات الضمنية وأجواء الحرم الجامعي السائدة التي شكلتها إدارات الجامعات. 

وقد سلطت الأحداث الأخيرة في كل جامعة من جامعات Big Ten الضوء على اتجاه مثير للقلق حيث يتم بشكل منتظم شيطنة وتجريم الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وقد تم تطبيق معايير مزدوجة صارخة على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مما زاد من تهميش الطلاب الفلسطينيين والمؤيدين للفلسطينيين ضمن ما يسمى بالبيئة "الشاملة"، ويتجلى هذا الاتجاه بشكل روتيني تحت ستار الانتهاك المزعوم لقواعد سلوك الطلاب، مما يخلق واجهة خادعة تحجب الطبيعة الحقيقية للوضع، ويفرض هذا التطبيق المتحيز للقواعد عبئًا لا مبرر له على الناشطين الطلابيين، مما يجعلهم عرضة للأفعال المستهدفة مثل جمع المعلومات الشخصية وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وذلك بحسب ما جاء في بيان الطلاب. 

 

وصل الأمر إلى ضرب نار ومواد كيميائية ضد الطلاب 

والمقلق بشدة فيما نشرته الصحيفة الأمريكية، أن الأمور تطورت بدرجة مخيفة، ووصل الأمر إلى عمليات إطلاق نار، واستخدام مواد كيميائية ضد الطلاب، ولم يتوقف الأمر عند قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، والتعارض مع مبادئ حرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتمثلت المخاوف الشديدة بشأن سلامة ورفاهية الطلاب الذين يحملون وجهات النظر هذه، في تنميط طالب دراسات عليا في جامعة هارفارد، وإطلاق النار على طلاب فلسطينيين في فيرمونت، والهجوم الأخير على جامعة كولومبيا حيث استخدم جنود الاحتلال الإسرائيلي السابقون مادة كيميائية غير قانونية "الظربان" على الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.

وتلك الممارسات، تؤكد الحاجة الفورية إلى الحفاظ على مناخ الحرم الجامعي الذي يشجع الحوار المفتوح مع ضمان سلامة الطلاب أيضًا، وإن التحرك العاجل والحاسم من جانب إدارات الجامعات ليس أمرا حتميا الآن فحسب؛ ولكن طال انتظاره ولا يمكن تأجيله أكثر من ذلك، وشدد الموقعون على البيان، على الحاجة إلى اتباع نهج استباقي يعالج الارتفاع المتزامن في كراهية الإسلام والمشاعر الأخرى المعادية للعرب، ومواجهة استغلال معاداة السامية كسلاح لإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

تكتيكات مكارثية لقمع الطلاب

وكشفت الصحيفة الأمريكية، عن استخدام إدارات الجامعات تكتيكات مكارثية لقمع الطلاب، حيث تحمي أنواعًا معينة من التعبير بينما تفرض رقابة غير عادلة على أنواع أخرى، علاوة على ذلك، نجحت الجهود النشطة في منع رؤساء الجامعات من محاولة التمييز بين الدعوة الحقيقية المؤيدة للفلسطينيين والادعاءات التي لا أساس لها، وتشويه مثل هذا النشاط بشكل خاطئ باعتباره خطابًا معاديًا للسامية. 

وتكشف الحملات المتعمدة والعدوانية، مثل جمع المعلومات الشخصية وغيرها من المضايقات الشخصية التي تستهدف المناصرة الفلسطينية ضد فروع SJP، عن الجهود المركزة لقمع وجهات نظر محددة في الجامعات، ودعى البيان الجامعات إلى تصنيف جمع المعلومات الشخصية بشكل لا لبس فيه - وخاصة للناشطين الطلابيين - على أنه انتهاك واضح لسياسات سلوك الطلاب، ويعد اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة ورفاهية الطلاب الناشطين في الحرم الجامعي. 

جامعة ميشيغان مثالا صارخا

وتعد جامعة ميشيغان مثالا صارخا، حيث واجه أكثر من 43 طالبا القمع المباشر والترهيب والاعتقالات غير العادلة والتهم غير المبررة بسبب نشاطهم في الحرم الجامعي، ومن أمثلة هذه الإجراءات استخدام القوة الغاشمة ضد المتظاهرين السلميين، حيث عانت إحدى الطالبات من انتهاك خلع حجابها بالقوة، وهذه ليست حوادث معزولة تقتصر على حرم جامعي معين؛ وبدلاً من ذلك، كان هناك جهد منهجي واسع النطاق يهدف إلى قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين، داخل الحرم الجامعي وخارجه.

 

وطالب البيان من الجامعات بأن تكون شفافة فيما يتعلق بأموال الجامعة وأن تسحب استثماراتها فورًا من جميع الكيانات المرتبطة بدولة إسرائيل المُدانة دوليًا، والالتزام بمعارضة جميع مظاهر العنصرية والتعصب من خلال معالجة ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التمييزية التي يواجهها الشعب الفلسطيني بشكل صريح من خلال سحب الاستثمارات، علاوة على ذلك، نؤكد على أهمية الشفافية فيما يتعلق بأموال الجامعة وحاجة المؤسسات إلى مشاركة التفاصيل المتعلقة بالأموال الواردة والمنفقة بشكل علني فيما يتعلق بأنشطتها التي تدعم وتدعم الاحتلال غير القانوني. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

موضوعات متعلقة

قناصة "ساجار" يصدمون إسرائيل| صحيفة عبرية تفند التطور المذهل لمنظومة حزب الله العسكرية.. تفوقوا على جيوش كبرى

فضيحة للجيش الإسرائيلي| النيران الصديقة تحصد 20% من قتلى الاحتلال بحرب غزة.. لهذه الأسباب

انتقد ترامب| آراء سياسية لاذعة لـ يورجن كلوب.. الوجه الآخر لمدرب ليفربول

أسرار لأول مرة عن زيلينسكى والحرب الكبرى| كتاب يكشف كيف تغيرت شخصية الرئيس الأوكراني خلال الغزو الروسي؟

صادرات قطاع السيارات بالمغرب تصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023

مؤشر لكارثة يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة بخصوصها.. إذا شممت فجأة رائحة سمك تخرج من الحائط فعليك التصرف على الفور

لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.. تعرف على تفاصيل قانون "العائلة الكبيرة" بعدما أقرته روسيا لدعمهم بمكاسب مالية ومميزات مهولة |القصة كاملة

يوم أسود للجيش الإسرائيلي| رئيس أركان الاحتلال يجري تحقيقا حول مقتل 21 جندياً بعملية لحماس.. القصة كاملة

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الأعلاف.. مقترحات برلمانية لتخفيض أسعار الدواجن

وزير فلسطينى: إدارة "ترامب" سعت لتفكيك منظمة الأونروا

الحكومة: إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص

سمير فرج يكشف كواليس رفض مصر نشر إسرائيل قوات في محور فيلادلفيا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ