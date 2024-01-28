مفيدة شيحة قبل مواجهة المنتخب والكونغو: مصر كلها داخلة امتحان الثانوية العامة

تمنت الإعلامية مفيدة شيحة، الفوز لمنتخب مصر لكرة القدم في مباراة الكونغو في دور ال 16، ببطولة أمم أفريقيا والمقامة في الكاميرون، مطالبة لاعبي منتخب مصر بتقديم أداء قوي ومشرف في المباراة يليق باسم ومكانة منتخب مصر في القارة الإفريقية.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن :"مش مهم نكسب بس المهم الأداء الرجولي، ومنتخب مصر لكرة القدم يواجه الكونغو في دور أى ١٦ بكأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون، و تشعر بأن مصر انهاردة داخلة امتحان الثانوية العامة بسبب المباراة".

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"اي حاجة فيها اسم مصر اتمنى فيها الفوز لمصر، ونحتاج نفس الاحترافية والروح والقوة الخاصة بمنتخب كرة اليد لفريق كرة القدم في مباراة اليوم".