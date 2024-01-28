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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرد يثير الفوضى بعد هروبه من محمية الحياة البرية في اسكتلندا

صدى البلد

هرب قرد ياباني من نوع ماكاك من حظيرته في محمية الحياة البرية بمنطقة كينكرايج الاسكتلندية، ولم يكتفِ بذلك، بل شوهد يحاول إثارة المشاكل في إحدى القري المجاورة المحمية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يعمل موظفو المحمية حاليًا على تفتيش القرية المجاورة بشبكة كبيرة لاستعادة القرد الشقي. 

وقد لفت انتباه السكان لأول مرة رؤية هذا الحيوان الهارب وهو يعبث بمغذي طيور في القرية، وسرعان ما انتشرت صور الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتظهر الصور القرد، المعروف أيضًا باسم قرد الثلج، وهو يتدلى فوق سياج ليصل إلى مغذي الطيور، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ريكورد".

وعادةً ما تكون قرود الماكاك من الحيوانات آكلة للفواكه، أي أن نظامها الغذائي يعتمد بشكل أساسي على الفاكهة، على الرغم من أن طعامها يشمل أيضًا البذور والأوراق والزهور ولحاء الأشجار.

وفي تصريح لصحيفة "ستراثي"، قال مالكوم ناجيل، مدير محمية الحياة البرية: "لقد قطع قرد الماكاك مسافة لا بأس بها وعبر ذلك الطريق المزدحم لحسن الحظ بخير. 

وحضر الأطباء البيطريين إلى القرية على الفور لكن القرد كان قد اختفى بحلول ذلك الوقت، وبالتالي لا يزال البحث جاريًا".

وأضاف ناجيل أيضًا: "تحظى القرود بحماية صارمة في المحمية، حتى خلف سياج كهربائي، لكن قيل لنا أنه في بعض الأحيان قد يدخلون في اشتباكات مع بعضهم البعض، وفي تلك الظروف، من الممكن تمامًا أن يقاوم أحد الحيوانات السياج وينزلق عبره". 

قرد ياباني قرد محمية الحياة البرية القرد الشقي

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