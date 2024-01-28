"المعلم" يتحدى سجنا شديد الحراسة.. تاجر مخدرات مكسيكي يمنح الحماية من التعذيب

في تطور مثير للجدل، حصل تاجر المخدرات المكسيكي سيرافو جوميز، الملقب بـ "La Tuta" (المعلم)، على حماية من قاضٍ فيدرالي بعد ادعائه بأنه ضحية "معاملة قاسية ولاإنسانية" أثناء وجوده في السجن.

ووفقاً لصيفة “ديلي ستار”، قدم جوميز، البالغ من العمر 57 عامًا، وهو آخر زعيم معترف به لعصابة فرسان الهيكل، شكوى أمام محكمة في مدينة مكسيكو يوم الثلاثاء الماضي، متهمًا سلطات سجن "El Altiplano" الشديد الحراسة بـ "رفض تقديم الطعام والعزل والتعذيب"، وفقًا لتقرير صحيفة Infobaе.

بناءً على هذه الشكوى، أمر القاضي المشرف على القضية بتواجد موظف في سجن "El Altiplano" من أجل "الإشراف على سلامته الجسدية وحالة" جوميز.

يُعرف سجن "El Altiplano" بجدرانه السميكة التي يبلغ طولها مترًا وبمساحته الجوية المقيدة، حيث تنتظر ناقلات جنود مدرعة قريبة لحمايته من أي هجوم محتمل.

وكان يُعتقد أن السجن شديد الحراسة منيعًا حتى عام 2015 عندما هرب منه تاجر المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان عبر نفق في عملية جريئة شملت دراجة نارية، وهي قصة تم سردها في مسلسل El Chapo على Nеtflix.

لا تزال تفاصيل ادعاءات جوميز بالتعذيب غامضة، لكن منحه الحماية القضائية يسلط الضوء على المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز في السجون شديدة الحراسة في المكسيك، والتي اشتهرت بكونها عنيفة وقاسية للغاية.

ستستمر القضية، ومن المرجح أن تكشف تحقيقات المحكمة المزيد عن طبيعة ادعاءات جوميز وظروفه المعيشية الحالية في سجن "El Altiplano".