عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"المعلم" يتحدى سجنا شديد الحراسة.. تاجر مخدرات مكسيكي يمنح الحماية من التعذيب

صدى البلد

في تطور مثير للجدل، حصل تاجر المخدرات المكسيكي سيرافو جوميز، الملقب بـ "La Tuta" (المعلم)، على حماية من قاضٍ فيدرالي بعد ادعائه بأنه ضحية "معاملة قاسية ولاإنسانية" أثناء وجوده في السجن.

ووفقاً لصيفة “ديلي ستار”، قدم جوميز، البالغ من العمر 57 عامًا، وهو آخر زعيم معترف به لعصابة فرسان الهيكل، شكوى أمام محكمة في مدينة مكسيكو يوم الثلاثاء الماضي، متهمًا سلطات سجن "El Altiplano" الشديد الحراسة بـ "رفض تقديم الطعام والعزل والتعذيب"، وفقًا لتقرير صحيفة Infobaе.

بناءً على هذه الشكوى، أمر القاضي المشرف على القضية بتواجد موظف في سجن "El Altiplano" من أجل "الإشراف على سلامته الجسدية وحالة" جوميز.

يُعرف سجن "El Altiplano" بجدرانه السميكة التي يبلغ طولها مترًا وبمساحته الجوية المقيدة، حيث تنتظر ناقلات جنود مدرعة قريبة لحمايته من أي هجوم محتمل.

 وكان يُعتقد أن السجن شديد الحراسة منيعًا حتى عام 2015 عندما هرب منه تاجر المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان عبر نفق في عملية جريئة شملت دراجة نارية، وهي قصة تم سردها في مسلسل El Chapo على Nеtflix.

لا تزال تفاصيل ادعاءات جوميز بالتعذيب غامضة، لكن منحه الحماية القضائية يسلط الضوء على المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز في السجون شديدة الحراسة في المكسيك، والتي اشتهرت بكونها عنيفة وقاسية للغاية.

ستستمر القضية، ومن المرجح أن تكشف تحقيقات المحكمة المزيد عن طبيعة ادعاءات جوميز وظروفه المعيشية الحالية في سجن "El Altiplano". 

تاجر المخدرات سيرافو جوميز مدينة مكسيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

موضوعات متعلقة

انطلقت من تركيا.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب صرخات استغاثة من حجرة الأمتعة

ترقص بدون ملابس.. فيديو بتقنية "ديب فيك" لمطربة شهيرة يشعل تيليجرام

اليوم.. هذا الكوكب يتراجع عن مكانه الحقيقي| تفاصيل

ليست مسمومة أو منتهية الصلاحية.. وفاة صادمة لراقصة بعد أكل كيك جاهز

ذات الوشاح الأزرق.. اكتشاف لوحة نادرة بعد اختفاء 100 عام

أزمة جديدة.. طائرة بوينج تفقد عجلة المقدمة.. شاهد التفاصيل

لن تصدق.. حقيقة وجود دواء يعيد نمو الأسنان التالفة من جديد

وفاة أكبر غوريلا معمرة في العالم.. اعرف عمرها كام

ترشيحاتنا

إحالة المتهمين بمحاولة خطف طفلتي مدينة نصر إلى محاكمة عاجلة

هافال H6 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

انتظر هواتف Realme للفئة المتوسطة..في تصميم فخامة ساعة Rolex

لهذا السبب.. احذر من الاختبارات وحل الألغاز على فيسبوك

باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ