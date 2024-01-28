مسئولون إسرائيليون يزعمون: السيطرة على خان يونس ستكتمل خلال أيام

زعم مسئولون أمنيون في إسرائيل، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتمكن من استكمال السيطرة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في الأيام المقبلة.

وقال المسئولون بحسب القناة الـ12 العبرية: بعد تطويق خان يونس الأسبوع الماضي، فإن استكمال عملية الاستيلاء مسألة أيام قليلة".

يأتي ذلك بعد تقرير نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقدر أن حوالي 80٪ من الأنفاق داخل غزة لا تزال تعمل في خدمة حركة حماس.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بعد معارك غزة الحامية قررت القيادة الصهيونية سحب قوة كبيرة من القطاع.

وأضافت الإذاعة بانسحاب لواء الاحتياط كرياتي، مشيرة إلى أنه أنهى مهمته وغادر خان يونس، بزعمها.