أسوان .. السيطرة على حريق بمحل بقالة فى كوم أمبو

نجحت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع في محال بقالة بمنطقة عزبة حجاجي.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان، اليوم، بلاغاً باندلاع حريق في محال بقالة بمنطقة عزبة حجاجي التابعة لدائرة المدينة ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق، والذي تسبب في خسائر مادية محدودة، ودون أي خسائر في الأرواح.

حريق

وبالفحص والمعاينة المبدئية للجهات المعنية تبين أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق داخل المحال وقوع ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.