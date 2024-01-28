بطريقة من اختيارنا.. بايدن يتعهد بالثأر لقـ.تلى هجوم شمال الأردن

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، بالرد بعد أن قتل ثلاثة جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن خلال هجوم بطائرة بدون طيار، وألقى باللوم فيه على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وقال بايدن في بيان: "لا شك.. سنحاسب جميع المسؤولين في وقت واحد وبطريقة من اختيارنا".

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي، في بيان رسمي، أن هجومًا بطائرة بدون طيار أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأدى إلى إصابة 25 آخرين في شمال شرق الأردن. وعزا الرئيس الهجوم إلى "الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".

ووقع الحادث في قاعدة قرب الحدود السورية، وأعرب الرئيس بايدن عن حزنه قائلا: "اليوم قلب أمريكا مثقل". وأوضح كذلك: "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه نفذته مجموعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

ولا يزال التحقيق في الهجوم مستمرًا بينما تنعي الولايات المتحدة فقدان هؤلاء المحاربين فيما وصفه الرئيس بايدن بأنه "هجوم حقير وغير عادل على الإطلاق".