مصادرة وإعدام 5 أطنان مخللات وغلق مصنع غير مرخص بالزقازيق

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.

تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع للمخللات بمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، ويعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط ٣ طن مخللات عبارة عن ٣٠ برميل مخلل وزن البرميل ١٠٠ كجم لسوء التخزين، وتم إعدام ٢ طن مخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٢ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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