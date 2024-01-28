أحمد المسلماني: 4 آلاف مثقف حول العالم وقعوا على بيان ضد حكومة إسرائيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الفنانة العالمية أنجيلينا جولي، تحدثت مؤخرا بعد الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة وقالت كلام كان مفاجئ للجميع.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمة برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية"الحياة"، :"أنجيلينا جولي قالت إن غزة تحولت من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية ومن وضع سيء إلى وضع أسوأ بكثير".

وأشار: "أنجيلينا جولي قالت أيضا إن مجلس الأمن رفض وقف إطلاق النار وأن قادة العالم الكبار متواطئون في جريمة قتل المدنين في فلسطين"، موضحا: "هناك 4 آلاف مثقف حول العالم وقعوا على بيان ضد حكومة إسرائيل وقالوا إنها إبادة جماعية ويجب وقف الحرب".

وتابع: " شخصيات كثيرة مهمة أخذت مواقف من الحرب الإجرامية في غزة، فهناك 300 مثقف يهودي أخذوا موقفا ضد حكومة إسرائيل بسبب الجريمة الشنعاء التي ترتكب في غزة وقالوا إنها حرب إبادة جماعية تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وطالبوا بوقفها".

