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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر لصناعة الكيماويات تعلن زيادة رأس مالها

مصر للصناعات الكيماوية
مصر للصناعات الكيماوية

قررت مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه.

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أن الزيادة موزعة على 36.56 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم تمويلاً من أرباح العام المالي الماضي 2022- 2023 والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأضافت أن الزيادة من خلال منح المساهمين نصف سهم مجاني لكل سهم.

مؤشرات سنوية

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسي يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.

 

مصر لصناعة الكيماويات القابضة للصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال العام الصودا الكاوية مصر

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