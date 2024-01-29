الإفتاء: هذه التصرفات فى المزاح لا تجوز شرعا

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حكم حكم إيذاء الناس وكسر خواطرهم تحت ستار المِزاح أو الهزار.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية : "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق، وكان يستقبل المزاح بروح طيبة، لكن الهزار لا بد أن يخلو من التلامس أو التنابز، لأن هذا إيذاء حقيقة، يعنى مينفعش تقول إحنا تطلع على فلان اسم شهرة لا يقبله".

وتابع: "لو كل الأطراف قابله، لكن لو فى طرف غير قابل، يبقى التصرف فيه إيذاء لأنه فيه تنمر وتنابز، فكل هذا منهى عنه، وهذا لا يجوز لربما يكون مكروه أو حرام".