أنوثة راقية.. زوجة نجم الأهلي تسحر القلوب بإطلالة لافتة

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، انظار متابعيها فى أحدث إطلالاتها، ونشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت هدير مندور بإطلالة ملفتة، مرتدية قميص انيق باللون "الأبيض"، مع تنورة قصيرة فوق الركبة، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت "مندور" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، واللون الروز في الشفاه.

ويخوض الأهلي معسكر معسكر مغلق في الإمارات يتخلله مباراتين وديتين من أجل تجهيز لاعبي الفريق لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.