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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حافظ على خصوصية واتساب WhatsApp بهذه الطرق

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يوفر تطبيق WhatsApp واتساب تشفيرًا شاملاً للنصوص والصور بشكل افتراضي، ولكن إعداداته ليست خاصة كما ينبغي، ولكن على الرغم من أن التشفير الشامل في واتساب يحمي اتصالاتك، فإن هذا لا يعني أن الخدمة تتمتع بالخصوصية بقدر ما يمكن أن تكون بشكل افتراضي. 

 

وبحسب مجلة WIRED فإن هناك إعدادات للخصوصية يجب تطبيقها في WhatsApp واتساب، ونستعرض أهمها فيما يلي :   

   

استخدم الرسائل المختفية

هناك طريقتان داخل واتساب لاستخدام رسائل التدمير الذاتي: لكل محادثة جديدة لديك، أو على أساس محادثة فردية، ولتشغيل الرسائل المختفية بشكل افتراضي للمحادثات الجديدة، انتقل إلى الإعدادات، والخصوصية، ومؤقت الرسائل الافتراضي، واختر المدة التي تريد أن تستمر فيها الرسائل. 

 

وهناك 3 خيارات إذا قمت بتشغيل الإعداد: 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا. بالنسبة إلى محادثة فردية أو دردشة جماعية موجودة، افتح تلك الدردشة، وانقر فوق اسم الشخص في الجزء العلوي من الشاشة، وحدد اختفاء الرسائل، ثم اختر 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا، أو إيقاف، وقد يتعين عليك بعد ذلك النقر لتأكيد ذلك.

 

قفل رسائل واتساب 

يحتوي تطبيق واتساب على ميزتين يمكن أن تساعد في حماية رسالتك إذا وقع هاتفك في أيدي شخص آخر. أولاً: يمكنك تشغيل قفل الشاشة، الذي يبقي التطبيق مقفلاً ما لم تفتحه باستخدام Face ID بالنسبة لهواتف آيفون، أو بصمة اليد على هواتف أندرويد. 

 

انتقل إلى الإعدادات، والخصوصية، وحدد قفل الشاشة، وستحتاج إلى إعداد خيارات القياسات الحيوية قبل تشغيل قفل واتساب.

 

ويمكنك أيضًا قفل الدردشات الفردية على هاتفك، وهذا يعني أنه لإرسال رسائل إلى الدردشات المقفلة، ستحتاج إلى استخدام رمز المرور الخاص بهاتفك، أو وجهك أو بصمة إصبعك لفتح الدردشات وحتى رؤية الإشعارات الواردة منها. 

 

ولتشغيله، اضغط على الدردشة واسم الشخص، وانتقل إلى قفل الدردشة، وحدد خيار قفل الدردشة. سيؤدي هذا إلى نقل الدردشة إلى مجلد جديد يمكن الوصول إليه عن طريق التمرير لأسفل على علامة تبويب الدردشات.

 

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