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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مروة الأزلي تظهر بهوت شورت جريء يثير جدل السوشيال ميديا

مروة الازلي
مروة الازلي

نشرت الفنانة مروة الازلى، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت مروة الازلى، بـ"لوك جريء"، من خلال ظهورها بإطلالة مثيرة مرتدية شورت جلد جري اسود اللون؛ وهو ما أثار الجدل وكشف عن رشاقتها.

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٨٠٧

أحدث أعمال الفنانة مروة الأزلي 


 يذكر أن آخر أعمال مروة الأزلى مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج وعدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

وشاركت فى مسلسل توبة، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، إخراج أحمد صالح، وتم عرضه فى رمضان 2022.

مشوار الفنانة مروة الأزلي

كانت بداية الفنانة مروة الازلي الفنية كانت عام 2009 تقريبا، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمى، حيث جسدت دور مضيفة الطائرة، كما ظهرت مروة الازلي فى مسلسل "فرقة ناجى عطا لله" للفنان عادل إمام، وكان الدور الأبرز لـ مروة الازلي والذى قدّمها للجمهور بشكلٍ واضح، هو فيلم "الألمانى" للفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت فى دور "حبيبة" وهى الفتاة التى حبها بطل الفيلم.

مسلسلات شاركت بها

وتوالت أعمال مروة الازلي بعد سنوات عدة، منهم مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلى" و"shoppingmode فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

 

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٨٠٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٩٣٦
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٩٣٦

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