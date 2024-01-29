إلى الأشواط الإضافية.. مصر والكونغو 1-1 بعد 90 دقيقة بأمم أفريقيا

انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتواصل المباراة إثارتها في تلك الدقائق ودخل المنتخبين للشوط الثاني من أجل تحقيق الهدف الثاني إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الكونغو في العاشرة مساء الأحد - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي :

محمد أبو جبل

أحمد فتوح

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

مصطفي محمد.

دكة البدلاء :

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - ياسر ابراهيم - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا