تعليق مثير لـ فرج عامر على استمرار التعادل بين مصر والكونغو

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على نهاية شوط المباراة الثاني بين منتخب مصر والكونغو في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: "الحمد لله التغييرات في المنتخب المصري أحدثت إيجابيات كثيرة، مصر بتلعب أفضل.. باقي توفيق ربنا".

انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتواصل المباراة إثارتها في تلك الدقائق ودخل المنتخبين للشوط الثاني من أجل تحقيق الهدف الثاني إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.