بيموت نفسه.. إعلامي يشيد بأداء مصطفى محمد أمام الكونغو

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بلاعب منتخب مصر مصطفى محمد خلال لقاء الفراعنة والكونغو.

وكتب عبر أكس تويتر سابقاً: “ربنا يحميك يا مصطفي .. بيموت نفسه علي كل كورة”.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتواصل المباراة إثارتها في تلك الدقائق ودخل المنتخبين للشوط الثاني من أجل تحقيق الهدف الثاني إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.