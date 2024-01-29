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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة صدقى: ظهور نجاة بالسعودية أعادها للحياة

الفنانة نجاة
الفنانة نجاة

قالت الفنانة هالة صدقي، أن ظهور الفنانة الكبيرة نجاة فى حفل جوى أوردز أبهر وأسعد الجميع.

وأضافت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2 تقديم الأعلامية نهال طايل، الجميع كان يريد أن تغنى الفنانة نجاة أكثر من أغنية خلال الحفل،معقبة" كلنا مشتاقين للفن والغناء المصرى من جيل الفنانة نجاة".

وتابعت هالة صدقى قائلة:" ظهور نجاة فى حفل السعودية أعادها للحياة مرة أخرى ولا يشعر بقيمة الفنان وغياب الأهتمام عنه إلا فنان مثله، وعدم الاهتمام بفنانة ملهمة مثل نجاة بمثابة وفاة لها".

شخصية لذيذة وليها طلة

وأكدت الفنانة هالة صدقى أنها تتفق مع ظهور الفنانة نجاة الصغيرة، معقبة" فنانة جميلة وشخصيتها لذيذه وليها طلة على المسرح".

 

الإعلامية نهال طايل الغناء المصرى الفنانة نجاة الصغيرة الفنانة هالة صدقي الفنانة نجاة

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