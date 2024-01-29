بعد الهزيمة من الكونغو|ناقد رياضي يلوم على لاعبي منتخب مصر.. ماذا قال؟

علق الناقد الرياضي إسلام صادق، على هزيمة منتخب مصر من الكونغو في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: "المنتخب الوطني الوحيد في أمم أفريقيا الذي وقع له لاعبون لنادٍ واحد قبل وأثناء البطولة عمر كمال للأهلي قبل السفر وأبو جبل قبل مواجهة الكونغو فكيف يهتم اللاعبون بالمنتخب؟!"

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة 37 عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.