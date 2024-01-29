إسرائيل توافق على زيارة وفد أممي إلى شمال قطاع غزة بثلاثة شروط

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن مجلس الحرب الإسرائيلي، وافق على طلب الولايات المتحدة لدخول وفد أممي لزيارة شمال قطاع غزة، لفحص الوضع هناك ورسم الاحتياجات.

ووفقا للصحيفة فقد تم وضع ثلاثة شروط لهذا الغرض: أن يصل الوفد قبل دخول شمال قطاع غزة لزيارة المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة.

الشرط الثاني هو أن موافقة حكومة الحرب الإسرائيلية على الجولة لا تهدف إلى إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة.

أما الشرط الثالث بحسب الصحيفة العبرية هو إضافة مسؤول أميركي للمشاركة في الوفد الأممي.