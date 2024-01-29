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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد شريفة هانم زعيمة أكبر تنظيم للهجرة لإيطاليا

أرشيفية
أرشيفية

 

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية 5 متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس تنظيم شبكة ( شريفة هانم )لتهريب المهاجرين إلى دولة ايطاليا 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب غير مشروع مبالغ مالية  عدد من المهاجرين  بطريقة غير شرعية بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني 

كما ان المتهمان الثانية والثالث  هربا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على مبالغ مالية عدد من المهاجريم بطريقة غير شرعية بأن دبرا انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني 

كما أن المتهم الرابع  هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي  عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني 

كما أن المتهم الخامس  هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مالي عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني 

كما أن المتهمين جميعاً  انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول  بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مالي 

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