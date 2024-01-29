حجازى وعاشور يشاركان وزير الموارد المائية تفقد مشروعات طلاب مدارس stem

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي معرض مشاريع طلاب مدارس stem.

جاء ذلك على هامش حضورهم انطلاق فعاليات مؤتمر نظام التعليم stem.

وشارك عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمشاريع فى مؤتمر نظام التعليم stem، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم فى إحدى فنادق القاهرة برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وعددا من قيادات وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأساتذة كليات التربية.



وأكد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، أن الدراسة فى مدارس المتفوقين Stem لها طابع خاص حيث تعمل اولا على تنمية الشخصية بالاعتماد على النفس ، وتوفر إقامة للطلاب داخل المدارس

وقال الطلاب نعتمد في نظام التعليم في مدارس Stem على البحث، موضحين أن كل دراستهم تعتمد على البحث باستخدام منصات البحث المختلفة على رأسها جوجل، موضحين أنها تعمل على تنمية الذكاء والتعامل مع المشكلات الحياتية ومن ثم الدراسة فيها حلم أى طالب.

وقال الطلاب إن تجربة الدراسة بمدارس المتفوقين Stem تنقل الطالب لبيئة تعليمية مختلفة، مؤكدين ان مميزات الدراسة كثيرة منها أن مدارس Stem تحول الطالب من شخص انطوائى لطالب قادر على التعامل والحديث مع اى شخص، كما أنها تعد الطالب لأن يكون جاهزا لسوق العمل.

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، و حسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.