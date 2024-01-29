لحقوه قبل ما يغرق.. إنقاذ سائق قفز من أعلى كوبري الجامعة بالجيزة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في إنقاذ سائق حاول انهاء حياته قفزاً في مياه النيل من أعلى كوبري الجامعة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام شخص بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلى كوبري الجامعة بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم إنقاذ الشاب وتبين أنه يعمل سائق ويمر بأزمة نفسية وجرى نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.