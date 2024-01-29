مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الدائري الإقليمي بأكتوبر

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بحادث مروري علي الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مدينة أكتوبر ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي ومصرع شخص واصابة 3 آخرين جراء الحادث ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.