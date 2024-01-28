بضحك عليهم بحاجة حلوة.. اعترافات صادمة لذئب الهرم المسن مع الصغار

"أنا مريض بالأطفال معرفش بعمل كده ازاي بس بستغل وجود اي طفل عندي في المحل وبعمل معاه كده وكنت بعتمد على خوفهم انهم مش هيبلغوا حد باللي حصلهم".. بهذه الكلمات بدأ عجوز اعترافاته عقب القاء القبض عليه بتهمة التحـ.رش بطفل داخل مخزن في منطقة الهرم.

أضاف العجوز في اعترافاته ان المجني عليه لم يكن الأول وأنه اعتاد هتك عرض الأطفال الصغار الذين يترددون عليه لشراء احتياجات منازلهم حيث يستدرجهم بقطع حلوى الى المخزن بعيدا عن الأعين ويقوم بتجريدهم من ملابسهم وهتك أعراضهم تحت صرخات ورعب الاطفال واعتراضهم.

وقال المتهم انه كان يخيف الاطفال لعدم ابلاغ اي احد من اسرهم بما يفعله معهم حتى فوجئ بالقاء القبض عليه بعد ابلاغ الطفل الاخير والده بما تعرض له.

تلقى قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ طفل 10 سنوات للتحـ.رش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.

بإجراء التحريات، تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحـ.رش بأكثر من طفل من قبل وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن وتحـ.رش به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.