عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بضحك عليهم بحاجة حلوة.. اعترافات صادمة لذئب الهرم المسن مع الصغار

صدى البلد

"أنا مريض بالأطفال معرفش بعمل كده ازاي بس بستغل وجود اي طفل عندي في المحل وبعمل معاه كده وكنت بعتمد على خوفهم انهم مش هيبلغوا حد باللي حصلهم".. بهذه الكلمات بدأ عجوز اعترافاته عقب القاء القبض عليه بتهمة التحـ.رش بطفل داخل مخزن في منطقة الهرم. 

 

أضاف العجوز في اعترافاته ان المجني عليه لم يكن الأول وأنه اعتاد هتك عرض الأطفال الصغار الذين يترددون عليه لشراء احتياجات منازلهم حيث يستدرجهم بقطع حلوى الى المخزن بعيدا عن الأعين ويقوم بتجريدهم من ملابسهم وهتك أعراضهم تحت صرخات ورعب الاطفال واعتراضهم.

 

وقال المتهم انه كان يخيف الاطفال لعدم ابلاغ اي احد من اسرهم بما يفعله معهم حتى فوجئ بالقاء القبض عليه بعد ابلاغ الطفل الاخير والده بما تعرض له. 

 

txt

مش أول مرة.. سقوط المتح. رش العجوز بصغير الهرم

txt

تعدى على صغار في المخزن.. قرار قضائي عاجل بشأن مسن الهرم

تلقى قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ طفل 10 سنوات للتحـ.رش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.

 

بإجراء التحريات، تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحـ.رش بأكثر من طفل من قبل وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن وتحـ.رش به.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ذئب الهرم العجوز التحـ رش الهرم عجوز هتك عرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

موضوعات متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بكرداسة

رصاصة تنهي حياة شاب في مشاجرة بين جيران بالوراق

عجوز ينهي حياته شنقا بجنش المروحة في البدرشين

سيناريو الدادة دودي.. خادمة التجمع سرقت الذهب وسافرت مع أصحاب الفيلا|ما القصة؟

بعد واقعة ريهام سعيد| اعرف عقوبة الإهمال الطبي وفقا لـ القانون

إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته عروس أكتوبر للجنايات

احتجزوه داخل سنتر تعليمي.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بالبدرشين 19 فبراير

حرقت رجلي.. سيدة تتهم طبيبة تجميل بتشويه جسدها في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

يحضره 27000 من محترفي السفر المؤثرين..فنادق مصر تشارك بـ معرضين سياحيين بـ لشبونة

عاجل| مقـ تل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة على الحدود الأردنية السورية

ليفربول يكتسح نوريتش بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

ميرسك: حريصون على عبور سفننا عبر قناة السويس مرة أخرى

مقـ.تل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة على قاعدة بالأردن

حكم سودانى يدير موقعة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس الأمم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو..وخبيرة أبراج توقعت فوز هذا الفريق

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ