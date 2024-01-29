حبس رئيس نادي سموحة 3 أشهر بتهمة سب عضو مجلس إدارة النادي

قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، بمعاقبة فرج عامر رئيس نادي سموحة، بالحبس 3 اشهر وكفالة 50 ألف جنية وتعويض 100 ألف جنيه لاتهامه بسب عضو مجلس إدارة النادي أشرف مختار.

وبدأت الواقعة في يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، عندما بادر رئيس نادي سموحة بالاتصال هاتفيا بالمجني عليه ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

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