زعيم الأغلبية البرلمانية : تعديلات قانون قادرون باختلاف حماية لحقوق الإنسان

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ان مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الانساتن المصري بمختلف فئاته وعناصره حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار مجلس النواب لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين كما تحدث المجلس علي حقوق الفئات المختلفة ومنها المرأة والشباب.

وأضاف القصبى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب:ونستطيع ان نقول ان مصر تحولت لدوحة حقوقية ودولة حقوقية من الطراز الفريد وانحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المهمشة بعد غياب اكثر من 43 عاما بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعام لحقوق المراة وعاما للشباب وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلي راسها منتدي الشباب العالمي والذي يعقد كل عام.

وأكد القصبي أنه فيما يخص مشروع قانون لتعديل قانون صندوق قادرون باختلاف يعمل علي معالجة ما اسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون والذي اثبت بما لايدع مجال للشك أن هناك قصور ويعمل التعديل علي معالجة هذا القصور حيث تبين ان الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شانه شان بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيره.