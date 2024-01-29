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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي والمستشار الألماني يتفقان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

السيسي وشولتز
السيسي وشولتز

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين،  إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتفقا في مكالمة هاتفية على أهمية السماح للمساعدات الإنسانية بدخول قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث الرسمي في بيان إن شولتز والسيسي اتفقا على أنه في الصراع بين إسرائيل وحماس هناك حاجة ملحة إلى تحسين كبير لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الإمدادات للفلسطينيين".

وجاءت دعوة القادة في الوقت الذي قام فيه عدد متزايد من البلدان، من بينها ألمانيا، بإيقاف المدفوعات إلى وكالة الأمم المتحدة للفلسطينيين "الأونروا" ردا على اتهامات إسرائيل بأن بعض عمالها متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقالت الأونروا، إنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم شعب غزة في هذه اللحظات الحرجة.

وقال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الجمعة إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفًا يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة. 

ولم يشارك المسئول المزيد من التفاصيل حول التصرفات المزعومة للموظفين الـ12 السابقين.

وفي أعقاب الادعاءات ضد الأونروا، أوقفت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول - بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا - تمويل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة.

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