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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخصين بالقاهرة بسبب الإتجار في النقد الأجنبي

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية " عملات أجنبية ومحلية " .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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