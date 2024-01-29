عصابة خطف المحمول في قبضة أمن القاهرة.. تفاصيل

ضبط رجال المباحث 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة".

تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قررت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" ، تم ضبطهم .

وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بإرتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة.

وبمواجهته إعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .