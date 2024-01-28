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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 مصابين..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات في حادث بمحيط النادي الأهلي

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية خلال انتشال المصابين

باشرت النيابة العامة التحقيق في حادث تصادم مروع وقع مساء أمس السبت بين ميني باص وميكروباص والذي أسفر عن إصابة ٧ من الركاب، وذلك بمحيط النادي الأهلي بمدينة نصر.

 

واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، وعرض السيارتين علي لجنة فنية لبيان سبب الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود .

 

وكان محيط النادي الأهلي بمدينة نصر قد شهد حادث مروع بعد اصطدام ميني باص بأخر ميكروباص ، وتشير المعلومات الأولية عن سقوط ٧ مصابين تم نقلهم إلي مستشفي التأمين الصحي ولا يوجد وفيات ، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بوقوع تصادم بين ميني باص وأخر ميكروباص بمحيط النادي الأهلي فرع مدينة نصر مما تسبب في انقلاب الميني باص. 

 علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بأجهزة الأمن بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية وتم التعامل مع البلاغ وانتشال ٧ مصابين من داخل السيارتين ونقلهم الي مستشفي التأمين الصحي وانباء عن وجود وفيات . 

 وقام رجال المرور بقيادة اللواء خالد عمارة مدير المرور برفع اثار الحادث من نهر الطريق لتعود حركة المرور لطبيعتها ، تم تحرير محضر ، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث .

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الحماية المدنية القاهرة النادي الأهلي تصادم مروع تفريغ كاميرات تصادم مدينة نصر

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