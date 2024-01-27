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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف لغز سرقة أموال ومجوهرات من داخل كمبوند في التجمع الأول

المتهمان
المتهمان

ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على المتورطين في سرقة أموال ومجوهرات من داخل أحد العقارات بكمبوند في التجمع الأول ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

كان رجال الأمن بالتجمع الأول قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة مبالغ مالية عملات عبارة عن أجنبية، و مشغولات الذهبية من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم.

وإعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه عامل مقيم بمحافظة المنوفية ، أمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

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