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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين لإحتجازهما عاطل والتعدي عليه وسرقته في الدرب الأحمر

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال الأمن بالقاهرة شخصين لإحتجازهما عاطل والتعدى عليه وسرقته بالدرب الأحمر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وقرر بتضرره من مالك جراج كائن دائرة القسم وعامل بذات الجراج ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم لقيام الأول بإستدراجه وإحتجازه داخل غرفة بالجراج عمله وتكبيله وتعديا عليه بالضرب مُحدثين إصابته وسرقة هاتفه المحمول وجهاز "لاب توب" و2 فلاشة كرهاً عنه ، وعلل قيامهما بذلك لحضور الأول إليه وطلب منه فتح الإيميل الخاص به وقام بإعطائه البيانات الخاصة بذلك ، فقام بتنفيذ طلبه مُستخدماً جهاز "اللاب توب" ملكه، إلا أنه عقب ذلك ظن المشكو فى حقه بأن المُبلغ قام بسرقة الحساب الخاص به وإستخدامه بالتلصص عليه .

فقام بإستدراجه والتعدى عليه ، وقيام الثانى بإصطحابه عنوه للشقة سكنه والإستيلاء منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك ، تم ضبطهما ، وبحوزتهما المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة فى التعدى على المجنى عليه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدرب الاحمر القاهرة سرقة ضبط شخصين مديرية أمن القاهرة

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