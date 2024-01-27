ضبط شخصين لإحتجازهما عاطل والتعدي عليه وسرقته في الدرب الأحمر

ضبط رجال الأمن بالقاهرة شخصين لإحتجازهما عاطل والتعدى عليه وسرقته بالدرب الأحمر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وقرر بتضرره من مالك جراج كائن دائرة القسم وعامل بذات الجراج ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم لقيام الأول بإستدراجه وإحتجازه داخل غرفة بالجراج عمله وتكبيله وتعديا عليه بالضرب مُحدثين إصابته وسرقة هاتفه المحمول وجهاز "لاب توب" و2 فلاشة كرهاً عنه ، وعلل قيامهما بذلك لحضور الأول إليه وطلب منه فتح الإيميل الخاص به وقام بإعطائه البيانات الخاصة بذلك ، فقام بتنفيذ طلبه مُستخدماً جهاز "اللاب توب" ملكه، إلا أنه عقب ذلك ظن المشكو فى حقه بأن المُبلغ قام بسرقة الحساب الخاص به وإستخدامه بالتلصص عليه .

فقام بإستدراجه والتعدى عليه ، وقيام الثانى بإصطحابه عنوه للشقة سكنه والإستيلاء منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك ، تم ضبطهما ، وبحوزتهما المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة فى التعدى على المجنى عليه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.