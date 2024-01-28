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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. لحظة انتشال المصابين ورفع آثار حادث تصادم محيط النادي الأهلي

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية اثناء انتشال المصابين

تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة جهوداً كبيرة لسرعة انتشال المصابين من داخل الميني باص المنقلب نتيجة الاصطدام بسيارة ميكروباص بمحيط النادي الأهلي بمدينة نصر.

وكان محيط النادي الأهلي بمدينة نصر قد شهد حادثا مروعا، منذ قليل، بعد اصطدام ميني باص بيميكروباص.

وتشير المعلومات الأولية عن سقوط 5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي وأنباء عن وجود وفيات.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بوقوع تصادم بين ميني باص وأخر ميكروباص بمحيط النادي الأهلي فرع مدينة نصر مما تسبب في انقلاب الميني باص .

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بأجهزة الأمن بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ، وتم التعامل مع البلاغ وانتشال ٥ مصابين من داخل السيارتين ونقلهم الي مستشفي التأمين الصحي وانباء عن وجود وفيات .

وقام رجال المرور بقيادة اللواء خالد عمارة مدير المرور برفع اثار الحادث من نهر الطريق لتعود حركة المرور لطبيعتها ، جاري تحرير محضر ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث .

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النادي الأهلي انقلاب القاهرة التأمين الصحي حادث مروع رجال المرور مدينة نصر

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