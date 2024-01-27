عاطل يطلق الرصاص على شخصين بسبب التنمر

ضبط رجال الأمن بالقاهرة عاطلا لقيامه بالتعدى على شخصين بسلاح نارى محدثاً إصابتهما، وذلك بعد مشاجرة بينهم بسبب التنمر.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر بأنه حال سيره صحبة صديقه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب مصاب بانفجار في العين اليسرى واشتباه بانفجار بالعين اليمنى، ولا يمكن استجوابه محجوز بأحد المستشفيات بدائرة القسم.

وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما وبين عامل بمغسلة مقيم بدائرة القسم، لقيام المذكور بالتنمر على صديقه، تطورت لمشاجرة، قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، ونتج عن ذلك إصابتهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة و2 طلقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.