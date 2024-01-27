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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز وقائع سرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل البلاغات

الشرطة
الشرطة

نجح رجال الأمن بالقاهرة في كشف العديد من وقائع السرقة وضبط مرتكبيها وتولت النيابة العامة التحقيق .

في الخليفة ، تم ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم ، وبحوزتهم (عدد 13 قطعة حديدية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من إحدى الأسوار الحديدية بإحدى المناطق بأسلوب"المغافلة" بدائرة القسم.

واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بإرتكابهما واقعة مماثلة من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (تاجرين خردة – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام ).

وفي مدينة نصر ثان تم ضبط (نجار) بدائرة القسم لقيامه بسرقة خزينة صغيرة الحجم وسرقة مبلغ مالى من داخل وحدة إدراج الإيرادات بإحدى المنافذ  الكائنة بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، حيث قام بالتصرف فى الخزينة بالبيع لأحد المحلات بمحيط سكنه، كما أضاف أنه يحتفظ بباقى المبلغ النقدى بداخل مسكنه وإنفاقه جزء منه على متطلباته الشخصية، وأمكن ضبط المبلغ المالى المتبقى من المسروقات بمسكنه، كما تم ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الخزينة "شاكوش" ، وتم بإرشاده ضبط عميل "سيئ النية" الذى قام ببيع الخزينة له (مالك مخزن خردة - مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بداخل المخزن على الخزينة المستولى عليها .

وفي المقطم تم ضبط (خادمة) بدائرة القسم، لقيامها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومتها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما تم بإرشادها ضبط المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المستولى عليها لدى وهو أحد الأشخاص "حسن النية" – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامهما بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة بأسلوب"فتح الكبود "، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات وأقرا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط البطاريات المستولى عليها بمسكنهما.

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