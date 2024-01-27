سقوط صاحب شركة و2 أخرين يتاجرون في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبط رجال الأمن عدد من الأشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط صاحب شركة، سائق، مندوب مبيعات بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية .

وإعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، كما إعترفوا بتعاملهم مع عدد 4 مصادر للنقد الأجنبى أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية .

وبمواجهتهم إعترف المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.