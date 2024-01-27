العثور على 8 كيلو حشيش بحوزة 6 أشخاص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فقد تم ضبط 4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" -بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - ٢ ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة" .

كما تم ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التبين بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - سيارة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.