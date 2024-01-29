السيناريست وليد كمال: إقبال كبير من الأطفال على معرض الكتاب

قال السيناريست وليد كمال مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل: إن إقبال الأطفال على الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب كبير جدا، حيث يتم رصد الجمهور المشارك يوميا، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة أعلنت بالأمس أن الإقبال مشرف بأعداد كبيرة.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منارة كبيرة جدا في مصر، وهذا أمر رائع، وإقبال الأطفال والأسر يزيد من كل سنة لأخرى، ويسألون عن الجديد باستمرار، وهو ما يلقي علينا مسؤولية ضخمة حتى نقدم الجديد الذي نسعد به أطفالنا في القاهرة وكل المحافظات".

وتابع مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل: "لدينا أكثر من برنامج جديد، مثل برنامج حكايات الانتصار وحضر أمس اللواء محمود خليفة الذي تحدث عن انتصارات حرب أكتوبر بشكل مبسط وجميل للأطفال، ويحضر لدينا يوميا كتاب وفنانين وشعراء يتحدثون عن النصر من زوايا مختلفة وبطريقة مبسطة يمكنها إيصال هذا النصر العظيم للأطفال".

