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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة» تعلن عودة تسعير الذهب بالأسواق .. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

 

أعلنت منصة « آي صاغة» عن عودة تسعير الذهب بالأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ووسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري. 

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق بدأ تعاملات اليوم عند مستوى 3850 جنيهًا لسعر جرام الذهب عيار 21، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات لتسجل مستوى 2029 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3300 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2567 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30800 جنيه.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكية لتحديد مصير أسعار ، بجانب تصريحات جيروم باول رئيس البنك، وسط التوفعات بتثبيت الفائدة.
ولفت، إمبابي، إلى أن تزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، بعد مقتل ثلاثة أفراد في هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، سيعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويرفع الطلب للذهب، والأسعار بالأسواق العالمية.
وتتوقع الأسواق تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 30 و31 يناير.

الأسواق المحلية اسعار الفائدة البورصة العالمية الجنيه الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

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