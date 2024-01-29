نتيجة صفوف النقل في محافظة الجيزة بالرقم القومي ... درجاتك هنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي الآن على البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة .
ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي الآن على البوابة الالكترونية لمحفظة الجيزة https://www.gizaedu.net/ ، للإستعلام عن نتيجة الصفوف الرابع الابتدائي ، ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ، و نتيجة الصف السادس الابتدائي ، ونتيجة الصف الأول الإعدادي ، ونتيجة الصف الثاني الاعدادي بالرقم القومي
وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إن إتاحة رابط نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي الآن على البوابة الالكترونية لمحفظة الجيزة https://www.gizaedu.net/ ، يأتي تيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد ، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية
خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي
- ادخل على رابط نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي https://www.gizaedu.net/
- اضغط على نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسي
- حدد المرحلة التعليمية
- اختر الصف الدراسي
- ادخل الرقم القومي
- اضغط على عرض النتيجة
و شهدت بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة .
حيث أعلنت بوابة التعليم الأساسي نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة ، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages
خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي
بمجرد دخول الطالب على بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages ، يكون على الطالب إدخال البيانات المطلوبة الآتية :
- الرقم القومي
- المرحلة الدراسية
- الصف الدراسي
- العام الدراسي
- الفصل الدراسي
- الضغط على عرض النتيجة
وتظهر لكل طالب في قوائم نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages البيانات التالية :
- اسم الطالب
- رقم الجلوس
- درجات الطالب في : “اللغة العربية - اللغة الإنجليزية الدراسات الاجتماعية - الرياضيات - العلوم - التربية الدينية - التربية الفنية - الحاسب الآلي - التربية الرياضية - المشروعات البحثية - النشاط”، بالإضافة إلى المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.