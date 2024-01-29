نتيجة صفوف النقل في محافظة الجيزة بالرقم القومي ... درجاتك هنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي الآن على البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة .

ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي الآن على البوابة الالكترونية لمحفظة الجيزة https://www.gizaedu.net/ ، للإستعلام عن نتيجة الصفوف الرابع الابتدائي ، ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ، و نتيجة الصف السادس الابتدائي ، ونتيجة الصف الأول الإعدادي ، ونتيجة الصف الثاني الاعدادي بالرقم القومي

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إن إتاحة رابط نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي الآن على البوابة الالكترونية لمحفظة الجيزة https://www.gizaedu.net/ ، يأتي تيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد ، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية

خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي

ادخل على رابط نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي https://www.gizaedu.net/

اضغط على نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسي

حدد المرحلة التعليمية

اختر الصف الدراسي

ادخل الرقم القومي

اضغط على عرض النتيجة

و شهدت بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة .

حيث أعلنت بوابة التعليم الأساسي نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة ، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

بمجرد دخول الطالب على بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages ، يكون على الطالب إدخال البيانات المطلوبة الآتية :

الرقم القومي

المرحلة الدراسية

الصف الدراسي

العام الدراسي

الفصل الدراسي

الضغط على عرض النتيجة

وتظهر لكل طالب في قوائم نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages البيانات التالية :