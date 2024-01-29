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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: كتائب حزب الله العراقية وراء الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن

حزب الله في العراق
حزب الله في العراق

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس خيارات الرد المناسب على ضرب القوات الأمريكية في المنطقة التي كان آخرها ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن ومقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين.

وأشار كيربي في تصريحات لشبكة CNN، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن كتائب حزب الله في العراق المدعومة من إيران وراء الهجوم على القوات الأمريكية.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تعلم ان إيران تدعم المليشيات المسلحة في المنطقة بالأسلحة والمعلومات.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة سيكون لها رد على الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، في الوقت والمكان المناسبين. 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران أو تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة، ويقومون بعدد من وظائف الدعم الرئيسية، بما في ذلك دعم التحالف من أجل الهزيمة تنظيم داعش.

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