برة وهنوفر 200 ألف دولار.. ناقد رياضي يوجه رسالة غاضبة لـ فيتوريا

انتقد الناقد الرياضي شادي عيسي مدرب منتخب مصر فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي: فيتوريا بره بره بره .. ده المهم حاليا ، ‏ع الأقل هانوفر ٢٠٠ الف دولار

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.