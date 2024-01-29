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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 684 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 483.87 مليون درهم و634 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 122.31 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 53.61 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 30.44 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 47.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 65.99 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5.95 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44.49 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 43.5 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 135.12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 69.82 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 86.18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 378.9 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 150.74 مليون درهم و119 رهن فلل وشقق بقيمة 228.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 60.9 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 56.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 452.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 152.46 مليون درهم.

الامارات وكالة انباء الامارات التصرفات العقارية دائرة الأراضي والأملاك دبي

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