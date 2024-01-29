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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مسابقة لاختيار الأم المثالية من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية بالمنيا

مسابقة الأم المثالية
مسابقة الأم المثالية

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة المنيا تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية برعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديراً لمجهوداتها وتضحياتها مع أبنائها.

 

أوضحت فاطمة الزهراء على مدير الطفوله والأمومة بالمحافظة أن مسابقة الأم المثالية تأتى تزامناً مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية خلال شهر مارس من كل عام لما لها من مردود ايجابي وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم.

 

وأشارت الي أنه يشترط  أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية وان يكون لها قصة عطاء واضحة  على أن يكون المعيار الأساسي في اختيار الأم هى المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة.

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وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية وقصة عطاء واضحة وصورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر وصورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج والمؤهلات الدراسية للأبناء والشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوى الإعاقة ورقم تليفون.

 

وأوضحت أنه على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بإدارة المرأة والطفولة بالمحافظة والإدارات التابعة لها بمجالس المدن وذلك بدءا من اليوم الاثنين 29 يناير الجارى وحتى يوم  15 فبراير 2024.

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