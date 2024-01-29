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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22..

إزالة 100 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمركزي مغاغة والمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

 

 

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 100 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 33 حالة تعد على أرض أملاك دولة جاءت بواقع 18حالة بمركز مغاغة، و 15حالة بمركز المنيا، إلى جانب إزالة 63 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركزى مغاغة و المنيا، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلي 4 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

يذكر أن الموجه الــ 22 يتم تنفيذها علي 3 مراحل، حيث تستمر أعمال المرحلة الأولي حتى 16 فبراير القادم، والمرحلة الثانية تبدأ 24 فبراير وحتي 15 مارس القادم، فى حين تبدأ المرحلة الثالثة في 23 مارس القادم وحتي 12 أبريل 2024 .

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