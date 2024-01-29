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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصارع الموت.. قرش يهاجم امرأة بشراسة في خليج سيدني

صدى البلد

تعيش امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا حالة حرجة بعد هجوم قرش مرعب عليها في خليج سيدني.

وكانت المرأة انتُشلت  من المياه مصابة بجروح خطيرة في ساقها وفقدان كبير للدم. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، تظهر صور صادمة بقعا دموية وملابس ملطخة بالدماء على سطح المرفأ بالقرب من مكان الحادث.

هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في خليج إليزابيث بسيدني حوالي الساعة 7:45 مساءً. وعمل المسعفون على الضحية قبل نقلها لتلقي المزيد من العلاج.

ساعد طبيب بيطري محلي أيضًا باستخدام رباط لإيقاف النزيف، ثم نُقلت المرأة جواً إلى مستشفى سانت فنسنت في المدينة حيث كانت في حالة حرجة.

يرافق مقطع فيديو صادم تم تصويره في مكان الحادث صراخ شخص يقول: "يا إلهي، يمكنك رؤية دمها".

يعد هذا الحادث هجومًا نادرًا في خليج سيدني، الذي عادةً ما يعتبر مكانًا آمنًا للسباحة والأنشطة المائية الأخرى. وتجري السلطات تحقيقًا في الهجوم لتحديد نوع القرش والظروف المحيطة بالحادث.

تدعو خدمات الطوارئ الجمهور إلى توخي الحذر والانتباه عند دخول المياه، خاصةً في المناطق التي يُعرف وجود أسماك القرش فيها. وتتابع وسائل الإعلام المحلية حالة الضحية عن كثب وتقدم آخر التحديثات حول صحتها.

هجوم قرش قرش هجوم قرش مرعب خليج سيدني

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