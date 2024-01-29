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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تعرض الفنان الإماراتي فايز السعيد لوعكة صحية.. تعرف على تفاصيل مرضه

الفنان فايز السعيد
الفنان فايز السعيد

تعرض الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد لوعكة صحية أدت إلى خضوعه لعملية جراحية في القلب، ليثير قلق محبيه بصورة له من داخل المستشفى، فيما أكد في تصريحات متداولة أنه تخطى مرحلة الخطر.


وطمأن الفنان فايز السعيد جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وذلك بعد إجرائه عملية جراحية وهي عملية القسطرة في القلب، وذلك خلال رسالة له نشرها.

وأكمل حديثه قائلا: "أنا شعرت إني تعبان لذلك ذهبت للمستشفى وأجريت فحوصات وجدت أن هناك شريان مسدود بنسبة 60% وطلب مني الطيب المٌعالج القيام بعملية قسطرة والحمدلله".

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وقال فايز السعيد: "أطمئن جمهوري الغالي أني بخير، هي عملية بسيطة والحمدلله أني لحقت وفحصت والجميع لا بد أن يفحصوا، لأن الأمراض الحالية مثل الكوليسترول والتجلطات، أمراض لا تعرف عنها غير بالفحوصات أتمنى من الجمهور ينتبه لنفسه وإجراء فحوصات".

 

يعاني كثير من الأشخاص من أمراض القلب
وتعتبر أمراض القلب هي المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، لذا فإن التشخيص المبكر لها قد يساعد على تجنب حدوث مضاعفات، وتعد القسطرة القلبية واحدة من أهم الوسائل التشخيصية الفعالة التي يجريها الطبيب لتقييم مشكلات القلب والأوعية الدموية الشائعة.

 

ما هي قسطرة القلب؟

قسطرة القلب هي اختبار أو علاج لبعض مشكلات القلب أو الأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين أو عدم انتظام ضربات القلب، وفيها يُستخدم أنبوب رفيع مجوف يُسمى أنبوب القسطرة. يوجَّه الأنبوب عبر أحد الأوعية الدموية إلى القلب، وتوفر قسطرة القلب تفاصيل مهمة عن عضلة القلب وصمامات القلب والأوعية الدموية في القلب.


أسباب قسطرة القلب:

انسداد الشرايين التاجية، في بعض الحالات يعاني المرضي من الذبحة الصدرية، وقد تتطور في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية شديدة نتيجة تراكم الدهون والصفائح الدموية على الجدران الداخلية للشرايين، مما يتسبب في ضيقها وانسدادها.


ومن خلال عملية القسطرة يتم تزويد القسطرة ببالون وإدخالها عبر الأوعية الدموية الكبيرة في الفخذ أو الذراع أو الرقبة، وحينما تصل إلى مكان الانسداد يُنفخ البالون ليعمل على توسعة الشريان، كما يمكن من خلال القسطرة إدخال شبكة صغيرة إلى مكان الشريان وتثبيتها حتى تضمن عدم انسداد الشريان مرةً أخرى.

 

ويتم إجراء قسطرة القلب لتشخيص أمراض الأوعية الدموية، وتخفيف آلام الصدر الناتجة عن الذبحة الصدرية، وتحسين أداء القلب، وفي بعض الأحيان إنقاذ حياة المريض، وفي الحالات التي لا تستجيب للوسائل العلاجية الأخرى، وإصلاح عيب خلقي في القلب، وقياس ضغط الدم بدقة في أقسام القلب والشرايين الرئيسة والرئتين.

فايز السعيد الفنان فايز السعيد ضغط الدم عمليه قسطره عملية جراحية في القلب

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