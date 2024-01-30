إيطاليا تخطط لتعزيز علاقاتها مع إفريقيا بـ6 مليارات دولار

كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن خطة استثمارية تزيد قيمتها على 5.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) لتعزيز العلاقات الإيطالية مع إفريقيا، في محاولة لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة والحد من تدفقات الهجرة.

وبحسب بلومبرج الشرق، استضافت رئيسة الوزراء اجتماعاً لنحو 25 رئيس دولة وحكومة إفريقية في إطار سعيها لتأدية دور مؤثر لروما كجسر سياسي واقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

قالت ميلوني، التي ترأس ائتلافاً يمينياً، خلال المؤتمر في مجلس الشيوخ في روما: "لن يتم أبداً وقف موجات الهجرة الجماعية غير الشرعية، ولن يتم القضاء على المتاجرين بالأرواح البشرية إذا لم نعالج الأسباب التي تدفع شخصاً ما إلى التخلي عن منزله".

وأضافت: "هذا هو بالضبط ما نعتزم القيام به، من ناحية إعلان الحرب ضد المهربين في الألفية الثالثة، ومن ناحية أخرى العمل على تقديم بديل للشعوب الإفريقية يتكون من مجموعة من الفرص والعمل والتدريب والهجرة القانونية".

خطة "ماتي"

شددت ميلوني على أن أولويات إيطاليا ستشمل مجالات الطاقة والتعليم والتدريب المهني، والصحة، والزراعة والمياه.

وأضافت أن الحزمة الأولية، بما في ذلك القروض والمنح والضمانات، ستتألف من نحو 3 مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي ونحو 2.5 مليار يورو من موارد التنمية.

كما أشارت ميلوني إلى أن الحكومة، التي تهدف إلى إشراك المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة الأخرى، ستنشئ بحلول نهاية العام أداة مالية جديدة مع بنك "كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي" الحكومي لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في المشروع.

أعلنت ميلوني ما يُسمى بـ"خطة ماتي"لإفريقيا بعد فترة وجيزة من توليها منصبها في عام 2022، لكنها تأجلت مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين. سُمي المشروع على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطالية "إيني" التي غالباً ما كانت بمثابة رابط سياسي وتجاري بين إيطاليا والقارة.

بوابة أوروبا العالمية

ينعقد المؤتمر في الوقت الذي تتولى فيه ميلوني رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام.

أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بين الحاضرين في الحدث الذي عُقد في روما، مبادرة ميلوني، قائلة إنها تأتي مكملة لبوابتنا الأوروبية العالمية، وهي خطة البنية التحتية للاتحاد الأوروبي التي تتضمن استثمارات بقيمة 150 مليار يورو لأفريقيا.

سلطت ميلوني الضوء على قطاع الطاقة، قائلةً: "الهدف الذي تسعى إيطاليا إلى تحقيقه هو مساعدة الدول الأفريقية المهتمة على إنتاج ما يكفي من إمدادات الطاقة لتلبية احتياجاتها الخاصة وتصدير الفائض إلى أوروبا، والجمع بين حاجتين: الأولى الأفريقية، لتطوير هذا الإنتاج وتوليد الثروة، والأوروبية، لتضمن لنفسها طرقاً جديدة لإمدادات الطاقة".

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أصبحت دول شمال أفريقيا أكبر مورد لإمدادات الطاقة لإيطاليا، ما أدى إلى تغذية العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين.